Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü., A.D., N.Ç., İ.T. ve H.B. gözaltına alındı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü. ve N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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