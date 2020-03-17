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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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'ın Çelikhan ilçesinde, / terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çelikhan ilçesinde, / terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü., A.D., N.Ç., İ.T. ve H.B. gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü. ve N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

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