Konya’da ‘korona’ kavgası! “Virüs mü getiriyorsunuz?” deyip bıçakladı

Son dakika… Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Habibullah isimli şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberine göre, Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya corona virüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI…

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya corona virüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.