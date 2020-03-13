Kastamonu’da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Edinilin bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay Köyü mevkisinde Kastamonu'dan İnebolu'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 53 K 2399 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İNCELEME YAPILDI

Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.