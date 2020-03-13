Kastamonu’da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.
Edinilin bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay Köyü mevkisinde Kastamonu'dan İnebolu'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 53 K 2399 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İNCELEME YAPILDI
Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- ‘Korona’ kavgası! “Virüs mü getiriyorsunuz?” deyip bıçakladı
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla taradılar
- Türkiye sınırına dayandılar! "Koronavirüsten daha tehlikeli"
- İran'dan gelen Türkler karantinaya alındı
- O illerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı uyarısı...
- İşte Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesi!
- CHP’li belediye engelli Kadir Can’ı işten attı
- Maske fiyatlarında fahiş artış!
- Koronavirüse karşı etkili besinler neler?
- Koronavirüse karşı "Türk Işını"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020