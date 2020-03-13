13 Mart 2020, Cuma
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Kastamonu’da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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’nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Edinilin bilgiye göre, -İnebolu karayolu İkiçay Köyü mevkisinde Kastamonu'dan İnebolu'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 53 K 2399 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İNCELEME YAPILDI

Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

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