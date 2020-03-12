Korana kabusu büyüyor! Küba’ya da sıçradı
Çin’den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona kabusu yayılmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre ölümcül virüs Küba’ya da sıçradı. Ülkeyi ziyarete gelen 3 İtalyan vatandaşında virüs tespit edildi.
114'den fazla ülkede görülen koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi daha yaşandı. Küba'da da ilk koronavirüsü vakası görüldü. Ülkeyi ziyarete gelen 3 İtalyan vatandaşına yapılan testler sonucunda virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaların durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
VAKALAR TESPİT EDİLDİ
Virüs dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.
3 İTALYAN VATANDAŞINDA…
Küba basınında çıkan haberlerde, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
- Türk Kaptanı öldüren zanlı İstanbul'a getirildi
- Öğrenciye tekme atan müdürden komik savunma
- Koronavirüsün aşısı bulundu! Bomba iddia...
- Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şoke oldu
- Okullar tatil olacak mı? Son söz Başkan Erdoğan'da...
- O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- Toplu taşıma araçlarında koronavirüs alarmı
- Koronavirüs bu hale getiriyor!
- Koronavirüs fırsatçıları harekete geçti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?