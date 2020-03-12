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Korana kabusu büyüyor! Küba’ya da sıçradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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KABUS BÜYÜYOR! BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

’den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona kabusu yayılmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre ölümcül virüs ’ya da sıçradı. Ülkeyi ziyarete gelen 3 İtalyan vatandaşında virüs tespit edildi.

114'den fazla ülkede görülen koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi daha yaşandı. 'da da ilk koronavirüsü vakası görüldü. Ülkeyi ziyarete gelen 3 İtalyan vatandaşına yapılan testler sonucunda virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaların durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Virüs dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.

3 İTALYAN VATANDAŞINDA…

Küba basınında çıkan haberlerde, Küba , başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Son dakika: Koronavirüs bu hale getiriyor! Röntgen filmleri ortaya çıktı... SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BU HALE GETİRİYOR! RÖNTGEN FİLMLERİ ORTAYA ÇIKTI...
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