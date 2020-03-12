Son dakika: Koronavirüs bu hale getiriyor! Röntgen filmleri ortaya çıktı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa'da en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da hayat durdu. Ülkede eczane ve banka gibi yerler dışında bütün işletmeler kapatıldı. 12 bin 500'den fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle ölü sayısı bir günde 196 artarak 827'ye ulaştı. İşte dünyaya diz çöktüren koronavirüsüne dair son dakika haberleri...