Son dakika: Koronavirüs bu hale getiriyor! Röntgen filmleri ortaya çıktı... Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar salgın ile ilgili son durumu merak ederken, koronavirüse yakalanmış bir hastanın röntgen filmi ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 12.03.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 09:06
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa'da en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da hayat durdu. Ülkede eczane ve banka gibi yerler dışında bütün işletmeler kapatıldı. 12 bin 500'den fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle ölü sayısı bir günde 196 artarak 827'ye ulaştı. İşte dünyaya diz çöktüren koronavirüsüne dair son dakika haberleri...
Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılmış durumda olan koronavirüsü dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Karantina altındaki İtalya'da koronavirüsüyle mücadele amacıyla ülke genelinde birkaç gündür uygulanan tedbirler daha da sıkılaştırılıyor.
En çok ölüm Çin'in ardından İtalya, İran, Güney Kore, İspanya ve Fransa'da yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün (Covid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte tarafından Çarşamba akşamı açıklanan yeni tedbirlerle, bugüne kadar kısıtlamalarla da olsa açık kalan mağazalar, restoran, bar, kafe gibi mekanlar da kapatılacak. Ancak temel kamu hizmeti veren kurum ve işletmeler açık kalabilecek. Bankalar, postaneler, fabrikalar ve toplu taşıma servisi işlemeye devam edecek.
İtalya'da Ocak ayı sonunda koronavirüs riski nedeniyle acil durum ilan edilmiş, Şubat ayında çoğunluğu Lombardia'da olmak üzere 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirilmiş, daha sonra bu karantina önlemleri önce ülkenin kuzeyine, bu hafta başında da tüm ülkeye yayılmıştı.