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Son dakika: Washington'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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WASHİNGTON'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Son dakika haberleri... Koronavirüs ABD'yi etkisi altına almaya devam ederken, alınan yeni kararlar da vatandaşlara duyruluyor. ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

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