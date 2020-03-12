Mehmetçik ekmeğini Tel Abyadlılar ile paylaşıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da kendileri için seyyar fırınlarda üretilen ekmeği, güvenliğini sağladığı yerel halkla da paylaşıyor.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenip huzurun sağlandığı Tel Abyad ilçesinde insani yardımlar, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü (AFAD) tarafından sağlanıyor.
EKMEĞİNİ PAYLAŞIYOR
Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk ordusu, terör örgütlerinin işgalinden kurtardığı Tel Abyad'da, insanlarla ekmeğini paylaşmaya devam ediyor.
Görev yaptığı bölgelerde, üstün insani vasıflarıyla dikkati çeken Türk askeri, Barış Pınarı bölgesinde de halkın gönlünde taht kurdu.
Askerlerin dağıttığı sıcak ekmeklerle büyük sevinç yaşayan çocukların, Mehmetçiklerle her buluşmasında da duygusal anlar yaşanıyor.
AFAD, Tel Abyad Mahalli Meclisi aracılığıyla hem ilçedeki ekmek fırınlarının hem de bölgede konuşlu askeri birliklerin un ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.
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