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Mehmetçik ekmeğini Tel Abyadlılar ile paylaşıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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MEHMETÇİK EKMEĞİNİ TEL ABYADLILAR İLE PAYLAŞIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (), bölgesindeki 'da kendileri için seyyar fırınlarda üretilen ekmeği, güvenliğini sağladığı yerel halkla da paylaşıyor.

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ile terörden temizlenip huzurun sağlandığı ilçesinde insani yardımlar, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü () tarafından sağlanıyor.

EKMEĞİNİ PAYLAŞIYOR

Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk ordusu, terör örgütlerinin işgalinden kurtardığı Tel Abyad'da, insanlarla ekmeğini paylaşmaya devam ediyor.

Görev yaptığı bölgelerde, üstün insani vasıflarıyla dikkati çeken Türk askeri, Barış Pınarı bölgesinde de halkın gönlünde taht kurdu.

Askerlerin dağıttığı sıcak ekmeklerle büyük sevinç yaşayan çocukların, Mehmetçiklerle her buluşmasında da duygusal anlar yaşanıyor.

AFAD, Tel Abyad Mahalli Meclisi aracılığıyla hem ilçedeki ekmek fırınlarının hem de bölgede konuşlu askeri birliklerin un ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

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