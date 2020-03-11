11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Suudi Arabistan’da rezalet! Asyalı çalışana dezenfektan kıyafeti giydirip dolaştırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
REZALET! SUUDİ ARABİSTAN’DA SKANDAL OLAY

4 bin 300’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve tüm dünyada paniğe neden olan koronavirüse karşı mücadele sürerken ’da skandal bir olay yaşandı. Ulusal şirketi ’nun, Asyalı bir çalışana el dezenfektanı kıyafeti giydirerek dolaştırması, büyük tepki çekti.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan ve şimdiye dek 4 bin 300'ün üzerinde kişini ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, panik yaratmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle birçok Asya ülkesi vatandaşı, virüs taşımasalar dahi ırkçı davranışlara maruz kalıyor. Asyalılara karşı gittikçe artan ön yargının son örneği, 'da görüldü.

"SİZLER İÇİN BİR HEDİYE"

Ülkenin en büyük ve doğalgaz şirketi , Dhahran'da bulunan genel merkezinde tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Asyalı bir çalışanına el dezenfektanı kostümü giydirerek "Sizlere Aramco'dan bir hediye" notuyla etrafta dolaştıran şirket, ırkçı yaklaşımı nedeniyle tepki topladı.

Çalışanın, virüsün geldiği coğrafyadan olması ırkçılık suçlamalarına neden olurken, çalışanıyla adeta dalga geçen bu uygulama, modern kölelik söylentilerini de beraberinde getirdi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Kısa süre içinde yayılan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran görüntüler ardından fotoğrafları kaldıran şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.

"Şirketimizin yetkili kaynaklarının resmi onayı olmadan gerçekleştirilen bu uygulama, sterilizasyonun önemine dikkat çekilmek amacıyla yapılmıştır. Herhangi bir kötü niyet taşımayan ancak bizler için de hoş olmayan görüntülere neden olan bu duruma son verilmiştir." açıklamasında bulunan Suudi şirket, kendilerine yönelen eleştirilere ise engel olamadı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI
Sevilla - Roma maçına koronavirüs engeli! SEVİLLA - ROMA MAÇINA KORONAVİRÜS ENGELİ!
ABD koronavirüs konferansı koronavirüs nedeniyle iptal edildi ABD KORONAVİRÜS KONFERANSI KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
Son dakika | Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı SON DAKİKA | KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI
Son dakika: TCDD'den flaş koronavirüs kararı! Seferler durduruldu SON DAKİKA: TCDD'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI! SEFERLER DURDURULDU
Bahçeşehir Üniversitesi 'koronavirüs' nedeniyle uzaktan eğitime geçti BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 'KORONAVİRÜS' NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN