Suudi Arabistan’da rezalet! Asyalı çalışana dezenfektan kıyafeti giydirip dolaştırdılar

4 bin 300’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve tüm dünyada paniğe neden olan koronavirüse karşı mücadele sürerken Suudi Arabistan’da skandal bir olay yaşandı. Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun, Asyalı bir çalışana el dezenfektanı kıyafeti giydirerek dolaştırması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan ve şimdiye dek 4 bin 300'ün üzerinde kişini ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, panik yaratmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle birçok Asya ülkesi vatandaşı, virüs taşımasalar dahi ırkçı davranışlara maruz kalıyor. Asyalılara karşı gittikçe artan ön yargının son örneği, Suudi Arabistan'da görüldü.

"SİZLER İÇİN BİR HEDİYE"

Ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Dhahran'da bulunan genel merkezinde tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Asyalı bir çalışanına el dezenfektanı kostümü giydirerek "Sizlere Aramco'dan bir hediye" notuyla etrafta dolaştıran şirket, ırkçı yaklaşımı nedeniyle tepki topladı.

Çalışanın, virüsün geldiği coğrafyadan olması ırkçılık suçlamalarına neden olurken, çalışanıyla adeta dalga geçen bu uygulama, modern kölelik söylentilerini de beraberinde getirdi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran görüntüler ardından fotoğrafları kaldıran şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.

"Şirketimizin yetkili kaynaklarının resmi onayı olmadan gerçekleştirilen bu uygulama, sterilizasyonun önemine dikkat çekilmek amacıyla yapılmıştır. Herhangi bir kötü niyet taşımayan ancak bizler için de hoş olmayan görüntülere neden olan bu duruma son verilmiştir." açıklamasında bulunan Suudi şirket, kendilerine yönelen eleştirilere ise engel olamadı.