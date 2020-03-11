Suudi Arabistan’da rezalet! Asyalı çalışana dezenfektan kıyafeti giydirip dolaştırdılar
4 bin 300’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve tüm dünyada paniğe neden olan koronavirüse karşı mücadele sürerken Suudi Arabistan’da skandal bir olay yaşandı. Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun, Asyalı bir çalışana el dezenfektanı kıyafeti giydirerek dolaştırması, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan ve şimdiye dek 4 bin 300'ün üzerinde kişini ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, panik yaratmaya devam ediyor.
Salgın nedeniyle birçok Asya ülkesi vatandaşı, virüs taşımasalar dahi ırkçı davranışlara maruz kalıyor. Asyalılara karşı gittikçe artan ön yargının son örneği, Suudi Arabistan'da görüldü.
"SİZLER İÇİN BİR HEDİYE"
Ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Dhahran'da bulunan genel merkezinde tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Asyalı bir çalışanına el dezenfektanı kostümü giydirerek "Sizlere Aramco'dan bir hediye" notuyla etrafta dolaştıran şirket, ırkçı yaklaşımı nedeniyle tepki topladı.
Çalışanın, virüsün geldiği coğrafyadan olması ırkçılık suçlamalarına neden olurken, çalışanıyla adeta dalga geçen bu uygulama, modern kölelik söylentilerini de beraberinde getirdi.
ÖZÜR DİLEDİLER
Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran görüntüler ardından fotoğrafları kaldıran şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.
"Şirketimizin yetkili kaynaklarının resmi onayı olmadan gerçekleştirilen bu uygulama, sterilizasyonun önemine dikkat çekilmek amacıyla yapılmıştır. Herhangi bir kötü niyet taşımayan ancak bizler için de hoş olmayan görüntülere neden olan bu duruma son verilmiştir." açıklamasında bulunan Suudi şirket, kendilerine yönelen eleştirilere ise engel olamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- "Koronavirüs" hareketliliği! En çok onlar satılıyor
- Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti!
- Kolonya corona virüsü öldürür mü?
- Fıkra gibi koronavirüs olayı!
- İlk koronavirüs vakasıyla ilgili flaş açıklama!
- O üniversiteden flaş koronavirüs kararı!
- İğrenç olay! Aile hemen polise koştu...
- Engelli genci dövmüştü! Karar verildi
- Türksat 6A uydusunda önemli gelişme!
- Hepsi bir arabadan çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?