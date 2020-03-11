11 Mart 2020, Çarşamba
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Camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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CAMİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

’nın Alanya ilçesinde 'nde bulunan 'nde bir miktar para olan sadaka kutusunu çalan 50 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

'nde bulunan 'nde içerisinde bir miktar para bulunan sadaka kutusunun çalındığını fark eden mahalle muhtarı Hasan Emiroğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin 50 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. olduğunu tespit etti.

KISA SÜRE YAKALANDI

Tespit üzerine harekete geçen jandarma Ahmed H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed H. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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