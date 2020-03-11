Camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Okurcalar Mahallesi'nde bulunan Tekecik Camisi'nde bir miktar para olan sadaka kutusunu çalan 50 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Okurcalar Mahallesi'nde bulunan Tekecik Camisi'nde içerisinde bir miktar para bulunan sadaka kutusunun çalındığını fark eden mahalle muhtarı Hasan Emiroğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin 50 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. olduğunu tespit etti.

KISA SÜRE YAKALANDI

Tespit üzerine harekete geçen jandarma Ahmed H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed H. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.