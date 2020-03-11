Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Koronavirüs nedeniyle...

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve sonrasında 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsü 113 binden fazla insanda bulunuyor. Virüsün çıkış kaynağı olan Çin'in ardından en çok etkilenen ülkeler ise İtalya, İran ve Güney Kore oldu. İtalya'da can kaybı 631'e çıktı. İran'da bir cenaze töreninden gelen kareler tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.03.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 08:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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