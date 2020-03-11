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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Koronavirüs nedeniyle...

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve sonrasında 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsü 113 binden fazla insanda bulunuyor. Virüsün çıkış kaynağı olan Çin'in ardından en çok etkilenen ülkeler ise İtalya, İran ve Güney Kore oldu. İtalya'da can kaybı 631'e çıktı. İran'da bir cenaze töreninden gelen kareler tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.03.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 08:32
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Koronavirüs nedeniyle...

Dünyaya korku yayan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 4 bin civarında insanın ölümüne neden olan salgın, 113 binden fazla insanda görüldü. Her geçen bilançonun ağırlaştığı koronavirüsü nedeniyle İran'da bir günde 54 kişi hayatını kaybederken, İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 631'e çıktı. İtalya ve İran'dan her geçen gün dehşete düşüren fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak İran'da bir cenaze töreninde çekilen o görüntüler dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Koronavirüs nedeniyle...

DÜNYA ŞOKTA! KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ

İran'da koronavirüsten ölen Devrim Muhafızları eski komutanının cenaze töreninden inanılmaz kareler geldi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Koronavirüs nedeniyle...

Can kaybının 291'e çıktığı İran'da, koronavirüsten ölen Devrim Muhafızları'nın eski komutanlarından Ferzad Tazari'nin cenaze töreni Tahran'da düzenlendi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Koronavirüs nedeniyle...

Törende, daha önceki cenazeleri hatırlatan görüntüler vardı. Tazari'nin kefenlenmiş cesedi omuzlarda taşınırken, cenazeye katılanların bazılarının maske takmaması dikkat çekti.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Koronavirüs nedeniyle...

Eski komutanın yakınları, büyük bir fotoğrafın dikildiği mezara elleriyle toprak attı. Halihazırda 8 bin 42 insanın koronavirüse yakalandığı İran'da, cumhurbaşkanı yardımcısı ve 20'yi aşkın milletvekilinde de Covid-19 çıktı.