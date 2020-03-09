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Antalya’da 463 önce ambulansa yol verirken kamyonun çarptığı Selvinaz hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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'da 1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak komaya giren 23 yaşındaki , 463 gün sonra hayata veda etti.

Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen 'ın 07 ADE 339 plakalı motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı.

AĞIR YARALANDI

Motosiklet sürücüsü Salman, ağır yaralandı. sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Alanya Uygulama ve 'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Selvinaz Salman'ın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. O dönem ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.

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