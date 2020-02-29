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Son dakika: Pompeo'dan çok sert 'İdlib' tepkisi: Aşağılık ve utanmaz saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
SON DAKİKA: POMPEO'DAN ÇOK SERT 'İDLİB' TEPKİSİ: AŞAĞILIK VE UTANMAZ SALDIRI

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Pompeo, 'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, " rejimi, ve saldırılarına son vermeli" dedi. Yapılan saldırıyı "aşağılık ve utanmaz" olarak tanımlayan  Pompeo,  ABD'nin 'nin yanında olduğunu vurguladı.

, 'de ve rejimi tarafından Türk askerine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Yapılan saldırıyı "aşağılık ve utanmaz" olarak tanımlayan ve 'nin 'nin yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için Türkiye devletine taziyelerimizi gönderiyoruz. ABD bu saldırıyı mümkün olan en şiddetli şekilde kınamaktadır." mesajını verdi.

''SALDIRILAR SONA ERMELİ''
Pompeo, ayrıca Esed rejimi ve destekçilerini İdlib'de sürdürdükleri saldırıları durdurmaya çağırarak, "Esad rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın bu eylemleri, Suriye'nin kuzeyinde ateşkes sağlanmasını doğrudan engelliyor. Saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve BM Güvenlik Konseyi'nin (UNSCR) 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm geliştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla beraber, ABD olarak "rejim ve Rus vahşetini" önlemeye ve İdlib'deki insani acıyı hafifletmeye çalışmak adına Türkiye ile irtibat içinde olduklarını belirten Pompeo, Türkiye'ye destek olmak adına seçenekleri gözden geçirdiklerini bildirdi.

Pompeo, İdlib de dahil olmak genelinde ilan edilmesi ve Esed rejimini UNSCR kararına tam olarak uyuncaya kadar uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını kaydetti.

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