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Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
O PAYLAŞIMLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU!

Barosu, okuduğu kitaplarla gündeme gelen hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Son günlerde gündeme gelen Atakan Kayalar isimli çocuğa yönelik sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır." denildi.

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Dilekçede Erkan N. tarafından yapılan bu paylaşımların çocuk istismarını teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu belirtildi. Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

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