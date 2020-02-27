Denizli’de motosikletli kuryeye şok! 3. Kattan başına cam düştü, kanlar içinde kaldı
Denizli’de saat 14.00 sıralarında, Altıntop Mahallesi, 834 Sokak'ta pencereden kırılan cam parçaları, o sırada bölgeden geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü. Baş, göğüs ve kolunda kesikler oluşan Karauzun, hastanede tedaviye alındı.
İş merkezinin 3'üncü katındaki kullanılmayan bir ofisin açık penceresi, iddiaya göre rüzgar nedeniyle kapandı. Şiddetli çarpma nedeniyle pencerenin kırılan camları, o sırada sokaktan geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen camların başına, göğsüne ve koluna isabet ettiği Karauzun'un yaralandı. Vücudunda kesikler oluşan Karauzun'un durumunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karauzun, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
CAM PARÇALARI YERE DÜŞTÜ
Görgü tanığı market işletmecisi Burak Tekin, "Rüzgar nedeniyle pencereden kopan parçalar yere düştü. O sırada kurye de yoldan geçiyordu. Cam parçaları başına düştü. Biz gördük, hemen yardıma koştuk. Kolunda başında yaralar vardı. Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik" dedi.
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