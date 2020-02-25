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Babasıyla oynadığı savaş oyunuyla tanınan Suriyeli Selva, Türkiye’ye getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
SAVAŞ OYUNUYLA TANIMIŞTIK! MİNİK SELVA'DAN YENİ HABER

Tüm ’nin yüreğini burkan ama insanlığın gözlerini ve kalplerini kapadığı ’de geçtiğimiz günlerde bir görüntü ortaya çıkmıştı. İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "" oynattığı küçük Selva ve ailesi herkesi derinden etkilemişti. Minik Selva, Türkiye'ye getirildi.

Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısındaki işlemlerin ardından 'ye geçiş yaptı.

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"TÜRKİYE DESTEK OLUYOR"

Türkiye'ye geçişi sırasında konuşan Muhammed, çok mutlu olduklarını belirterek "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye'ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz halkına ilk günden bu yana destek oluyor." diye konuştu.

Baba Muhammed, Suriye'ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çekerek "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum." dedi.

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KORKMAMAK İÇİN "SAVAŞ OYUNU" OYNAMIŞTI

Selva ve ailesi, rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınmıştı. 18 Şubat'ta 'deki bombardımanlardan korkmaması için babası tarafından "" oynatılan küçük Selva'ya ulaşılmıştı.

KAMERALARA YANSIMIŞTI

Yapılan çekim sırasında karşıdaki tepelere hava saldırısı düzenlenmesi üzerine, baba Muhammed ve kızı, oyunlarını kamera önünde de sergilemişti.

Selva ve babasının yaşadıkları, İkinci Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatıyor. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

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