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Son dakika: İran'dan korkutan deprem haberi! Ağrı'da da hissedildi! 2020 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
AĞRI'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat Türkiye saati ile İran'ın Hoy kentinde 17:14'te 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km altında oluştu. Deprem 'da da hissedildi.

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat Türkiye saati ile İran'ın Hoy kentinde 17:14'te 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem yerin 5.0 km altında oluştu. Deprem 'da da hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.



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