Son dakika: İran'dan korkutan deprem haberi! Ağrı'da da hissedildi! 2020 son depremler...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat Türkiye saati ile İran'ın Hoy kentinde 17:14'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km altında oluştu. Deprem Ağrı'da da hissedildi.

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat Türkiye saati ile İran'ın Hoy kentinde 17:14'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5.0 km altında oluştu. Deprem Ağrı'da da hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.







