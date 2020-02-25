Müge Anlı’da aranan 3 kayıp kız, İzmir Konak'ta bulundu
Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Isparta'da, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamıyordu.
Beklenen müjde İzmir'den geldi. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.
NELER OLDU? NE YAPTILAR?
Kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı.
OTOMOBİLİN SAHİBİ BULUNDU
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Kızlarını bulmak için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.
İZMİR EMNİYETİ'NE İHBAR YAĞIYOR
Kızların yazışmalarından İzmir'e gelme ihtimallerinin artması üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Haber Merkezi'ne de fazla sayıda ihbarlar gelmeye başladı. Haber Merkezi'ndeki ekipler gelen ihbarları değerlendirirken, Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi'nde, il genelinde bulunan 4019 MOBESE kamerası da detaylı şekilde inceleniyor.
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