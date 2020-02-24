24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bursa’da babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle öldürdüm

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BABASINI BALTAYLA ÖLDÜREN ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Son dakika haberi... ’da dün babasını baltayla öldürdükten sonra polise teslim olan Eyüp Y.'nin ifadesinde, "Tartışmaya başladık. O sırada babam bana vurmaya çalıştı. Ben de bir anlık öfkeyle baltayı alarak, kafasına vurdum" ifadelerini kullandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (57) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eyüp Y., babasının kafasına ve sırtına baltayla vurdu. Mehmet Y. kanlar içinde yere yığılırken, Eyüp Y., Yavuz Selim Merkezi'ne gidip teslim oldu.

Bursa'da vahşet! Babasını baltayla öldürdü |Video BURSA'DA VAHŞET! BABASINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜ |VİDEO

HAYATA VEDA ETTİ

Eve giden polis ekipleri, kapısı kilitli olan evin penceresinden baktıklarında, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Kapıyı kırarak içeriye giren polisler, Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE ÖLDÜRDÜM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin, uyuşturucu ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Eyüp Y.'nin polisteki ifadesinde, "Babamla tartıştık. Bana bana vurmaya çalıştı ve aramızda itişme yaşandı. Bir anlık öfkeyle ben de depodan baltayı aldım ve kafasına vurmaya başladım. Daha sonra karakola giderek teslim oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN