Son dakika: Bursa’da babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle öldürdüm
Son dakika haberi... Bursa’da dün babasını baltayla öldürdükten sonra polise teslim olan Eyüp Y.'nin ifadesinde, "Tartışmaya başladık. O sırada babam bana vurmaya çalıştı. Ben de bir anlık öfkeyle baltayı alarak, kafasına vurdum" ifadelerini kullandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (57) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eyüp Y., babasının kafasına ve sırtına baltayla vurdu. Mehmet Y. kanlar içinde yere yığılırken, Eyüp Y., Yavuz Selim Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu.
HAYATA VEDA ETTİ
Eve giden polis ekipleri, kapısı kilitli olan evin penceresinden baktıklarında, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Kapıyı kırarak içeriye giren polisler, Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
"BİR ANLIK ÖFKEYLE ÖLDÜRDÜM"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin, uyuşturucu ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Eyüp Y.'nin polisteki ifadesinde, "Babamla tartıştık. Bana bana vurmaya çalıştı ve aramızda itişme yaşandı. Bir anlık öfkeyle ben de depodan baltayı aldım ve kafasına vurmaya başladım. Daha sonra karakola giderek teslim oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Karı-koca kavgası kanlı bitti!
- Tarihi ayıp! Surların üzerine ev yapmışlar
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu!
- Okulda şok görüntüler! Saldırı anı kamerada...
- Dünyanın en büyüğü olacak! Dikkat çeken Seyit Onbaşı detayı...
- Elazığ'da eğitim başladı!
- Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
- Öldü raporu verildi, hastanede dirildi
- Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı
- Meteoroloji İstanbul ve o illeri uyardı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!