Adana’da kumalığı kabul etmeyen kadını vahşice öldürmüştü! Perde arkası ortaya çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde evli olan O.Ç. isimli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, sonra başını taşla ezerek öldürmüştü. Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Durumu öğrenen O. Ç. genç kadını ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine korkunç cinayeti işledi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.
ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE BAŞINI TAŞLA EZDİ
O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.
ZANLILAR SURİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.
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