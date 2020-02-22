22 Şubat 2020, Cumartesi
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Adana’da kumalığı kabul etmeyen kadını vahşice öldürmüştü! Perde arkası ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
İŞTE VAHŞİ CİNAYETİN PERDE ARKASI

'nın Pozantı ilçesinde evli olan O.Ç. isimli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, sonra başını taşla ezerek öldürmüştü. Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Kuma gitmeyi kabul etmeyen 'e akrabalarının yanına kaçtı. Durumu öğrenen O. Ç. genç kadını ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine korkunç cinayeti işledi.

Edinilen bilgiye göre, 'da yaşayan ve evli olan O.Ç., (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, 'e akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. 'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.

Adana’da korkunç olay! Kuma olmayı reddeden kadını uçurumdan atıp, başını taşla ezdi ADANA’DA KORKUNÇ OLAY! KUMA OLMAYI REDDEDEN KADINI UÇURUMDAN ATIP, BAŞINI TAŞLA EZDİ

ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE BAŞINI TAŞLA EZDİ

O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

ZANLILAR SURİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve 'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.

Adana’da korkunç olay! Kuma olmayı reddeden kadını uçurumdan atıp, başını taşla ezdi ADANA’DA KORKUNÇ OLAY! KUMA OLMAYI REDDEDEN KADINI UÇURUMDAN ATIP, BAŞINI TAŞLA EZDİ

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