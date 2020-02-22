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Sakarya’da hayvana işkence! 'Geber' diye sopayla dövüp sonra kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
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'da yaşayan Remzi A. isimli şahıs yere yatırdığı 'geber' diye bağırarak sopayla defalarca vurduktan sonra kesti. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından anbean kameraya kaydedildi.

'nın Karapürçek ilçesinde Remzi A., yere yatırdığı 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurduktan sonra kesti. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sakarya’da hayvana işkence! 'Geber' diye sopayla dövüp sonra kesti SAKARYA’DA HAYVANA İŞKENCE! 'GEBER' DİYE SOPAYLA DÖVÜP SONRA KESTİ

SOPAYLA 'GEBER' DİYE BAĞIRIP DEFALARCA VURDU

Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı büyükbaş hayvanını önce yere yatırdı, ardından da elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek vurmaya başladı.

HAYVANI KESTİ

Remzi A. bu sırada tartıştığı eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.'nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı kesti.

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