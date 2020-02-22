22 Şubat 2020, Cumartesi
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Son dakika: Manisa'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2020
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre; 'nın İlyaslar Kırkağaç bölgesinde sabah 08.23 sıralarında 3.6 şiddetinde bir meydana geldi.

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre; 'nın İlyaslar Kırkağaç bölgesinde 3.6 şiddetinde bir meydana geldi.

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