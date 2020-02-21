Adana’da korkunç olay! Kuma olmayı reddeden kadını uçurumdan atıp, başını taşla ezdi
Son dakika: Adana’nın Pozantı ilçesi korkunç bir olaya sahne oldu. O.Ç., isimli şahıs kendisine kuma olmak istemeyen 23 yaşındaki Zeliha Armağan'ı uçurumdan atıp, başını taşla ezerek öldürdü. O.Ç. ve olay sırasında yanında bulunan kayınpederi H.Ç., Suriye���ye kaçma planı yaparken yakalandı.
Şanlıurfa'da yaşayan evli O.Ç. Zeliha Armağan ile dini nikahla evlenmek istedi. O.Ç.'ye kuma olmayı kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına sığındı. Durumu öğrenen O.Ç. ise kayınpederi H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için ikna etmeye çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. Armağan'ı otomobile bindirip, Şanlıurfa'ya götürmek için yola çıktı. İddiaya göre, yol boyunca tüm ikna çabasına karşın olumsuz yanıt alan O.Ç., Adana'nın Pozantı ilçesi Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurup, aşağı indirdiği Zeliha Armağan'ı uçurumdan attı.
BAŞINI TAŞLA EZİP ÖLDÜRDÜ
O.Ç., Armağan'ın ölüp, ölmediğini kontrol etmek için yanına indi. Armağan'ın ölmediğini fark eden O.Ç., genç kadını başını taşla ezip, öldürdü.
AKRABASI ORTAYA ÇIKARDI
Şanlıurfa'da polis merkezine giden O.Ç.'nin akrabası M.Ç., Zeliha Armağan'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Adana polisiyle irtibata geçen ekipler, M.Ç.'nin verdiği adres ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından Armağan'ın cesedine ulaşıldı. Zeliha Armağan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
KAÇMA PLANI YAPARKEN YAKALANDILAR
Şüpheliler de Suriye'ye kaçma planı yaparken yakalandı. Adana'ya getirilecek olan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
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