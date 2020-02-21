21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ depremi hakkında AK Partili Başkan Şerifoğulları'ndan flaş açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAŞKAN AÇIKLADI: ELAZIĞ'DA ÜCRET ALINMAYACAK

merkezli 6,8 şiddetindeki deprem sonrası Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları harekete geçti. AK Partili Başkan Şerifoğulları, kent genelinde hiç bir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını açıkladı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da önemli bir açıklama da bulundu. Başkan Şerifoğulları, deprem tarihinden itibaren 3 ay süreyle hiç bir aboneden su tüketim bedeli alınmayacağını söyledi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ŞİRKETLERİNE SESLENDİ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, deprem nedeniyle kent genelinde hiç bir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını bildirdi. Başkan Şerifoğulları, elektrik ve doğal gaz şirketinden de böyle bir karar görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Mart ayı içinde belediye meclisinde karar alacaklarını aktaran Başkan Şerifoğulları, "Depremin olduğu 24 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız. Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacaklar. 3 aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine toplam maliyeti 15 milyon TL'dir. Ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

Elektrik Doğalgaz şirketi AKSA'danda bu güzelliği, bu yardımı görmek istediklerini beklediklerini belirten Şerifoğulları, kendilerinin vatandaşlardan aldığı desteğin onlara hizmet olarak geri dönmeye devam edeceğini kaydetti.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Elazığ depremi hakkında flaş açıklama: Ücret alınmayacak! SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ELAZIĞ DEPREMİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA: ÜCRET ALINMAYACAK!
Bakan Varank'tan depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki işletmelere müjdeli haber BAKAN VARANK'TAN DEPREMLE SARSILAN ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ İŞLETMELERE MÜJDELİ HABER
Elazığ depreminin yüzey kırığı Karakaya Baraj Gölü’nde görüldü ELAZIĞ DEPREMİNİN YÜZEY KIRIĞI KARAKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE GÖRÜLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN