Elazığ depremi hakkında AK Partili Başkan Şerifoğulları'ndan flaş açıklama
Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki deprem sonrası Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları harekete geçti. AK Partili Başkan Şerifoğulları, kent genelinde hiç bir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını açıkladı.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da önemli bir açıklama da bulundu. Başkan Şerifoğulları, deprem tarihinden itibaren 3 ay süreyle hiç bir aboneden su tüketim bedeli alınmayacağını söyledi.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ŞİRKETLERİNE SESLENDİ
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, deprem nedeniyle kent genelinde hiç bir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını bildirdi. Başkan Şerifoğulları, elektrik ve doğal gaz şirketinden de böyle bir karar görmek istediklerini sözlerine ekledi.
Mart ayı içinde belediye meclisinde karar alacaklarını aktaran Başkan Şerifoğulları, "Depremin olduğu 24 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız. Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacaklar. 3 aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine toplam maliyeti 15 milyon TL'dir. Ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız" dedi.
Elektrik Doğalgaz şirketi AKSA'danda bu güzelliği, bu yardımı görmek istediklerini beklediklerini belirten Şerifoğulları, kendilerinin vatandaşlardan aldığı desteğin onlara hizmet olarak geri dönmeye devam edeceğini kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Çatlak baraj tehlikesi
- Kelepir fiyatına kendi evini yaptı!
- Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
- Türkiye'de yıllar sonra görüntülendi! Nesli tükendi sanılıyordu
- Atakan Kayalar'ın davranışları normal mi?
- Kıbrıs Gazileri Bozyazı'da buluştu
- Leyla'nın annesi duruşma salonunu terk etti!
- Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...
- Yürekleri sızlatan olayın görüntüleri ortaya çıktı
- Gizemli yardımseveri vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi