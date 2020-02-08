Elazığ depreminin yüzey kırığı Karakaya Baraj Gölü’nde görüldü

Kürçer, çizgiselliğin oluştuğu anda herhangi bir artçı depremin olup olmadığını sismoloji merkezlerinden ayrıca kontrol edeceklerini kaydederek, şu bilgileri paylaşıyor:

"Dünkü gözlemlerimizde sahilde yüzey kırığının izlerini zaten görmüştük. Özellikle su tabanındaki fayın gidişini çok net güncel morfolojiyi de denetleyecek şekilde karşı sahilde, güney sahilde görebiliyoruz. Bu doğrultu atımlı fayın karada, yüzeyde ne yapıyorsa nehir tabanında da benzer şekilde sağ ve sola sıçrama ve büklümlerle ilerleyebildiğini bize gösteriyor, çok enteresan ve güzel bir gözlem oldu. Kuzey sahilde karaya çıktığı yeri çok net biliyoruz ve yaklaşık kuzey 55-60 doğu doğrultusunda Fırat Nehri'nin altında, fayın gaz çıkışlarıyla muhtemelen oluşmuş bu çizgisel iz, yüzey kırığı üzerinde sağa sola sıçramalarla devam ediyor. Karşı sahilde de Doğanyol'un hemen yakın kuzeyindeki köylerin olduğu yerde ilk 2 gün inceleme yaptığımız Koldere'ye bağlı mezraların olduğu yerlere doğru bu kırığın ilerlemiş olduğunu çok net şekilde görüyoruz."