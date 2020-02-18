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Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Elazığ depremi hakkında flaş açıklama: Ücret alınmayacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
BAKAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ÜCRET ALINMAYACAK!

Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu () yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacağını duyurdu.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan felaketinin ardından tesislerini depremzedelerin hizmetine açan Gençlik ve Spor Bakanlığından bu kez üniversite öğrencilerine yönelik bir adım geldi.

, Twitter hesabından, "Yaşanan deprem felaketinden dolayı yarıyıl tatili uzatılan Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizden şubat ayı yurt ücreti alınmayacaktır. Bu karar öncesinde yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin paraları ise iade edilecektir." paylaşımını yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi haricinde sömestir tatili 24 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

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