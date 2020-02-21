21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Şişli’de çöpte bebek bulunmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
ÇÖPTE BEBEK BULUNMUŞTU! O ANLAR KAMERADA...

Dün İstanbul’un Şişli ilçesinde temizlik işçileri çöpte bebek bulmuştu. ’yi dehşete düşüren bu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta dün sabah saatlerinde Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Ekipler, sokak üzerindeki bir çöp konteynerini araca boşaltarak hareket etti. Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etti.

Şişli’de çöpte bebek bulunmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı ŞİŞLİ’DE ÇÖPTE BEBEK BULUNMUŞTU! DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konularak çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti. Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'de Aile 'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın çöp konteynerinin yanına gelip bebeği bıraktığı anlar yer alıyor.

İstanbul’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu! İşçi o dehşet anlarını anlattı İSTANBUL’DA ÇÖP KONTEYNERİNDE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU! İŞÇİ O DEHŞET ANLARINI ANLATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN