Şişli’de çöpte bebek bulunmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı
Dün İstanbul’un Şişli ilçesinde temizlik işçileri çöpte bebek bulmuştu. Türkiye’yi dehşete düşüren bu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta dün sabah saatlerinde Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Ekipler, sokak üzerindeki bir çöp konteynerini araca boşaltarak hareket etti. Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konularak çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti. Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'de Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın çöp konteynerinin yanına gelip bebeği bıraktığı anlar yer alıyor.
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