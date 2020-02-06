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İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
5 TERÖRİST TESLİM OLDU

, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

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