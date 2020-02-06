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Bursa'da feci kaza! Sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
BURSA'DA FECİ KAZA! SÜRÜCÜ YARALI ARKADAŞLARINI BIRAKIP KAÇTI

'da 'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. sonrası otomobil sürücüsü, araçta sıkışan yaralı arkadaşlarını bırakıp, kaçtı.

, gece yarısı sıralarında - İzmir karayolu Özlüce kavşağında meydana geldi. yönünden gelen, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 H 6456 plakalı otomobil, aynı yöne giden yönetimindeki 08 K 1339 plakalı 'a arkadan çarptı.

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