Bursa'da feci kaza! Sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, araçta sıkışan yaralı arkadaşlarını bırakıp, kaçtı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Bursa- İzmir karayolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir yönünden gelen, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 H 6456 plakalı otomobil, aynı yöne giden Turan Çavuş yönetimindeki 08 K 1339 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
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