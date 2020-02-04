PKK/YPG Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
Sivilleri hedef alan PKK/YPG Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye "Grad" füzeleriyle saldırdı. Terör örgütünün saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler:
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