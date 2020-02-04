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PKK/YPG Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
PKK/YPG AFRİN'DE OKUL VE CAMİYİ HEDEF ALDI

Sivilleri hedef alan / merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye "Grad" füzeleriyle saldırdı. Terör örgütünün saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Suriye'de terör örgütü /, Halep iline bağlı ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:

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