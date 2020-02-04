PKK/YPG Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı

Sivilleri hedef alan PKK/YPG Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye "Grad" füzeleriyle saldırdı. Terör örgütünün saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.