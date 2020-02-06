Son dakika: Manisa Demirci’de eğitime kar tatili

Son dakika haberine göre; Manisa’nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kart tatiline ilişkin Demirci Kaymakamlığından bir de açıklama geldi.

Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada,denildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.