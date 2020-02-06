06 Şubat 2020, Perşembe
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Son dakika: Manisa Demirci’de eğitime kar tatili

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
O İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Son dakika haberine göre; ’nın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kart tatiline ilişkin Demirci Kaymakamlığından bir de açıklama geldi.

ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

KARLA YOĞUN MÜCADELE

Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.

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