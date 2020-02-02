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Son dakika: Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem! 2020 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; 'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:36'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: 'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa'da yaşanan 4,4 büyüklüğündeki son deprem korkuttu |Video MANİSA'DA YAŞANAN 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SON DEPREM KORKUTTU |VİDEO

AKHİSAR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Merkez üssü Akhisar İlçesi'nde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6'lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı.

Öte yandan deprem Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Akhisar'daki 4.6'lık depremin ardından ilçede AFAD'a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

Son dakika: Manisa'da art arda artçı depremeler yaşandı |Video son depremler SON DAKİKA: MANİSA'DA ART ARDA ARTÇI DEPREMELER YAŞANDI |VİDEO SON DEPREMLER

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