Son dakika: Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem! 2020 son depremler...
Son dakika haberine göre; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:36'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ: Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AKHİSAR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Merkez üssü Akhisar İlçesi'nde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6'lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı.
Öte yandan deprem Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.
ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Akhisar'daki 4.6'lık depremin ardından ilçede AFAD'a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti.
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