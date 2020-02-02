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Son dakika: Akdeniz'de deprem meydana geldi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2020
AKDENİZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Son depremlere bir yenisi daha eklendi. Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Detaylar gelecek...

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