Son dakika: Akdeniz'de deprem meydana geldi!

Son depremlere bir yenisi daha eklendi. Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Detaylar gelecek...