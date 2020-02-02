Manisa'da yaşanan 4,4 büyüklüğündeki son deprem korkuttu |Video

Manisa'da peş peşe yaşanan artçı depremler vatandaşları korkuttu. Son olarak saat 14.36'da Kırkağaç'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğünde artçı depremin detaylarını Manisa'dan A Haber muhabiri Sercan Bilgi canlı yayında aktardı. Yaşanan son deprem birçok çevre ilde hissedildi.

SON DAKİKA HABERİ: Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.