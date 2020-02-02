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02.02.2020

Son dakika: Manisa'da art arda artçı depremler yaşandı |Video son depremler

Manisa'da 22 Ocak'ta yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Dün gece yaşanan son artçı deprem ise vatandaşları tedirgin etti. Manisa merkezli depremi İstanbul, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. A Haber muhabiri Manisa Kırkağaç'taki son durumu canlı yayında aktardı.

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