Rant peşinde koşan Tarkan'a mahalleliden sert tepki: "Bırak da nefes alalım"
Tarkan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile samimiyetinin altından 13 yıldır imar izni alamadığı arazisi çıkmıştı. Bayrampaşa’daki arazisi için rant peşinde koşan Tarkan’a mahalle sakinlerinden de tepki geldi. Rahatsızlıklarını dile getiren mahalleliler Tarkan’a seslenerek, bölgede nefes alabilecek alan kalmadığını, mevcut noktaların da binalarla kaplanmaya çalışıldığını belirtti.
Şarkıcı Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin 2007 yılında satın aldıkları Bayrampaşa'daki araziye akaryakıt istasyonu ve otel yapma girişimi, vatandaşın tepkisini çekti. 13 yıldır 5.2 dönüm arazisine imar izni almaya çalışan Tarkan, İBB'ye altıncı kez başvurdu ancak yine hayal kırıklığına uğradı. Tarkan'ın bu girişimi semt sakinlerini de rahatsız etti. Halk bölgede nefes alabilecek alan kalmadığını, mevcut noktaların da binalarla kaplanmaya çalışıldığını belirterek Tarkan'a tepki gösterdi.
MEHMET AKAR: "DEPREM TOPLANMA ALANI OLSUN"
"Mahallemizde açık alan olarak bir tek bu bölge var. Burası da kapatılırsa semtimiz boğulur. Benzinlik yapılırsa Allah göstermesin bir patlamada mahalle havaya uçar. Boş arazi kalmadı. Deprem toplanma alanı dahi yok. Millet bahçesi veya toplanma alanı olabilir.
SERDAR OZAN: "YEŞİL ALAN YAPILSIN"
"Bu arazi bizim binalarımızın yanı. Nefes aldığımız bir alan. Buraya otel ve akaryakıt istasyonu yerine yeşil alan yapılsın. Binalara yakın olduğu için benzin istasyonu yapılamaz. Otel yapılırsa binaların önü kapanır. Arazi yıllarca sahipsiz bırakıldığı için madde bağımlılarının istilasına uğradı. Arazinin girişlerini taşlarla kapatıp bunu engellemeye çalıştık."
RAMAZAN HASAN: "İZİN MAHALLEYE İHANET OLUR"
"Burası dolma bir alan, otel yapılması güvenli olmaz. İBB'nin imar izni vermesi semt sakinlerine ihanettir. Tarkan değil, kim olursa olsun AK Parti döneminde izin verilmiyorsa mutlaka halkın yararı düşünülmüştür. Birbirlerine kıyak çekilerek insanların nefes alabildiği bir araziyi rantsal alana çevirmeye çalışmak oy verenlere ihanettir."
MURAT MERAL: "HALKIN YARARINA DÜZENLENMELİ"
"Mahalleler bitişik olduğundan nefes alınamayacak hale geldi. Tarkan'ın buraya benzin istasyonu ve otel yapmak istemesi bizleri mutlu etmedi. İBB yönetiminin değişmesinden sonra buranın rant alanı olarak kullanılmak istenmesi bizleri rahatsız etti. Sosyal alanlar yapılması en büyük beklentimiz. Bu arazinin halkın yararına düzenlemesi gerekir."
YAŞAR İDİLMEK: "BENZİN İSTASYONU TEHLİKE OLUŞTURUR"
"Arazi yıllardır atıl vaziyette. Madde bağımlılarının ve araçlarını park edenlerin istilasına uğradı. Bunlara engel olabilmek için girişlere taşlar yerleştirdik. Ortasına sağlık ocağı yapıldı. Yan tarafına da çocuklar için bir hayırsever park alanı yaptırdı. Bu alana benzin istasyonu yapılması tehlike oluşturur. Vatandaşa faydalı alan haline getirilmeli."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sivas'ta 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
- Depremin şiddetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
- Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Müşteri ifşa etti
- Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Kuvvetli kar, buzlanma ve don....
- Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı
- Ceren'in annesinden duygulandıran paylaşım
- Önce duman çıkardı ardından bomba gibi patladı
- İstanbul'da facia! Beton mikseri aracın üzerine devrildi
- Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu
- Depreme kıraathanede böyle yakalandılar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
- Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
- Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!