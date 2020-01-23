Tarkan'ın arsa inadı |Video

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın İstanbul Bayrampaşa'daki arazisi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Tarkan arazisinin imar değişikliği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu ama bu başvuru ilk değildi. Daha önce 5 kez reddedilmişti. Son olarak, belediye meclisine geldi başvuru ama bu kez de apar topar imar komisyonu tarafından geri çekildi.