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Tarkan Ekrem İmamoğlu samimiyetinden rant çıktı! Sosyal medya yıkıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
TARKAN EKREM İMAMOĞLU SAMİMİYETİNDEN RANT ÇIKTI! SOSYAL MEDYA YIKILDI

13 yıldır arsasına imar izni alamayan Bayrampaşa’daki arsasına benzin istasyonu ve otel yaptırmak için ’na umut bağladı. Tarkan’ın yere göğe sığdıramadığı Başkanı Ekrem İmamoğlu’na olan sevdasının ardından rant çıkarları olduğu çıkması sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.

13 yıldır Bayrampaşa'da yer alan arsasına benzin istasyonu ve otel yaptırmak için imar izni alamayan 'ın dosyası altıncı kez Meclisi'ne geldi. Ünlü şarkıcı, Harbiye'deki konserinde 'İstanbul'un üzerine güneş gibi doğdunuz' diye övgü dolu sözlerde bulunduğu 'na umut bağlayarak yine imar başvurusunda bulundu.

6'NCI KEZ İZİN ALAMADI

İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci toplantısında, komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar karara bağlandı. Bu raporlar arasında Tarkan'ın arazisinin imar dosyası da vardı. İmar için altıncı kez izin alamayan ünlü şarkıcı, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Bu haberlerle sosyal medyanın da gündemine oturan Megastar, Trending Topics listesine girdi. Birçok kullanıcısı ünlü şarkıcı için ' kurnazı çıktı' yorumunda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ahmet Hacıoğlu: "Ben de Tarkan'daki İmamoğlu sevdası nereden geliyor diyordum."

Kimsesiz: "Tarkan'ın, Ekrem İmamoğlu için yaptığı güneş benzetmesinin altında meğer rant kurnazlığı varmış."

Hamza: "Tarkan ve 'li başkanın birlikte olan fotoğrafı, milyon liraları götürmek için sadece bir başlangıçmış.".


Acz Dayı: "Ben de Tarkan siyasete dahil olmaz diye düşünüyordum. Meğer İstanbul'da kendisine ait 5 bin 283 metrekarelik arazinin imar rantı için uğraşıyormuş. Taşlar yerine oturdu. Adam rant kovalıyormuş."

Arslan Bey: Mega Tarkan, mega rant için İmamoğlu'nu mega yalamış. Yani tamamen duygusal.

Taner-sariyer: Tamam işte Tarkan'ın bu sorununu sevgi pıtırcığı başkanı halleder. (Sabah).

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