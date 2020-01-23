Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Müşteri ifşa etti

İngiltere’de fast food zincirinde çekilen fotoğraf mide bulandırdı. Türkiye'de de şubeleri bulunan dünyanın en büyük fast food zincirlerinden birinin İngiltere'deki bir şubesinde yemek yiyen bir müşteri çıkacağı sırada, sandviçleri hazırlayan çalışanlardan birinin pantolonunu sıyırıp kalçasını kaşıdığını gördü. Fotoğrafı sosyal medyadan ifşa eden müşteri "Bu restorandan yerken bir daha düşünün" dedi.

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bulunan bir fast food şubesine giden bir çift, restorana girip yemek yedikten sonra çıkmak üzereyken büyük bir şok yaşadı. Sandviçlerini hazırlayan çalışanlardan birini gören çift, adamın pantolonunu sıyırıp kalçasını kaşıdığını fark etti.

SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ

30 yaşındaki ismi açıklanmayan müşteri durumu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. "Bu restorandan yerken bir daha düşünün" notunu düşen müşteri aynı fotoğrafı fast food zincirine de gönderdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine şirketten konuyla ilgili açıklama yapıldı. İngiliz Daily Star'ın yer verdiği açıklamada, "Müşterimize bizimle iletişime geçtiği için teşekkür ediyoruz. Hijyen bizim için en önemli konuların başında geliyor. Tüm franchise sahiplerinden bu konuda beklentimiz yüksek. Söz konusu restoranla bağlantı kurduk. Olayla ilgili soruşturma yapılıyor" denildi.