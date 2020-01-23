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Karabük-Gerede karayolunda trafik durdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
KARABÜK-GEREDE KARAYOLUNDA TRAFİK DURDU

Yoğun nedeniyle -Gerede karayolunda zincirleme meydana geldi. Kaza yerine kısa sürede müdahale ekipleri gönderilirken, karayolu trafiğe kapandı.

-Gerede karayolunda yoğun nedeniyle zincirleme meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım durdu, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası 'nda ulaşımı durma noktasına getirdi.. karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

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GEREDE-KARABÜK YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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