DEAŞ'ın Cumhuriyet'in 100. yılı planı ortaya çıktı! 15 ayrı yerde canlı bomba!
Terör örgütü DEAŞ’ın Cumhuriyet’in 100.yılı olan 2023’te 15 ayrı yerde canlı bomba ile saldırma planı ortaya çıktı. Gizli tanık, İstanbul’da eylem yapacak teröristlerden birinin Mohammad N. isimli bir Halepli olduğunu söyledi. Halen tutuklu olan Mohammad N. hakkında 15 yıla kadar hapis isteniyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi bir şüpheli itirafçı oldu. Gizli tanık örgüt içerisinde kaldığı süre zarfında canlı bomba olarak örgütte yer alan üyeleri savcılıkla paylaştı. Deşifre ettiği isimlerden bir tanesinin İstanbul'da canlı bomba eylemi gerçekleştirecek şüphelilerden Mohammad N. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve tutuklanan Mohammad N. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
CASUSLUK EĞİTİMİ ALDIM
Gizli tanık örgütün önümüzdeki yıllarda Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı eylemleri dikkat çekti. 2016 yılında DEAŞ'a katılmaya karar verdiğini ve Suriye'ye gittiğini söyleyen gizli tanık, Suriye'de kaldığı süre boyunca keskin nişancı eğitimi de dahil olmak üzere, bomba eğitimi, EYP, mayınlama, tuzaklama, esir saklama, casusluk eğitimi gibi eğitimler aldığını anlattı. Gizli tanık ifadesine şu şekilde devam etti: "İntihar eylemleri için kendi iradeleri ile listeye ismini yazanlar hiçbir şekilde isimleri silinmiyor ve bu eylemi gerçekleştirmeye zorlanıyorlardı. İntihar eylemci listesi vardı. Eylemler 3-4 ayda bir yapıldığı için listede sırası gelen eylem yapıyordu. Bu listeye 'İştişat' listesi denirdi. Bu liste Ebu Ubeyde Turki, Ebu Fida (Tunuslu), Ebu Nasr Turki, Ebu Kayyum (Cezayirli) gibi isimlerde bulunuyordu. Canlı bomba olacak kişi komutanlarına söylerdi. Bu komutanlarda bu belirttiğim isimlere söylerdi.
2023'TE BÜYÜK CANLI BOMBA EYLEMİ PLANLANIYOR
Eylem yapacak canlı bomba listesinde Muhammed N. isimli şahsın Suriye Halep'li olduğu, 24 yaşlarında uzun boylu, gözleri hafif çekik olup eylemini İstanbul'da yapacağı fakat yer ve zamanının belli olmadığını biliyorum. 2017-2020 yıllarında canlı bomba eylemleri yapılacağını, ayrıca 2023 yılında da 15 ayrı yerde canlı bomba eylemi yapılacağını duymuştum. Özellikle 2023 yılında büyük eylem planlanıyor. "
CANLI BOMBAYI DEŞİFRE ETTİ
Gizli tanıktan örgüt içerisinde tanıdıklarının fotoğraflı bir şekilde teşhis ettirilmesi istendi. Gizli tanık kendisine gösterilen şüpheli şahsın fotoğrafını teşhis ederek bu kişinin canlı bomba eylemi için kullanılacak örgüt üyesi olduğunu söyledi. Gizli tanık, " Gerçek ismi Muhammed'dir. Suriye'dedir. Araptır. Canlı bombacıdır İstişad listesinde yoktur. Küçük bomba eylemlerinde yer alacaktı. Eğitim almıştır. Burada gerçek bilgilerinin Mohammed N. olduğunu sizden öğrendim" dedi.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı suç yerinin İstanbul olması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na gönderdi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyle şüpheli Mohammed N. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
- Tecavüze uğradı başı ezilerek katledildi!
- Konserve kutusundan yaptı!
- Esra Erol'da mide bulandıran olay
- Balıkesir Valiliği'nden deprem açıklaması
- Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı
- Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı!
- Esra Erol'da iğrenç olay! İnternetten tanıştığı eşi...
- Esra Erol'da gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
- Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
- Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!