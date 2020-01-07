Son dakika: İzmir'de DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
İzmir'de, eylem arayışında oldukları belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde örgütsel doküman ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirledi.
Çatışma bölgeleriyle irtibat halinde ve DEAŞ elebaşının öldürülmesinin ardından eylem arayışında oldukları tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kent merkezi ve Tire ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5'i Suriye uyruklu 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
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