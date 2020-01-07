07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İzmir'de DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLER YAKALANDI

'de, eylem arayışında oldukları belirtilen terör örgütü mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin 'ye giriş yaptıklarını belirledi.

Çatışma bölgeleriyle irtibat halinde ve DEAŞ elebaşının öldürülmesinin ardından eylem arayışında oldukları tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kent merkezi ve Tire ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5'i uyruklu 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN