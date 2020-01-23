Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3'ü ağır 13 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelere göre otobüs sürücüsünün 90 kilometre hızla seyrettiği bilgisine ulaşılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza Banaz ilçesinde saat 02.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara-İzmir istikametinde ilerleyen H.Y. yönetimindeki 09 F 7726 plakalı özel bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü kontrolünü kaybederek park halinde bulunan İ.Y. yönetimindeki 35 AKL 382 plakalı araç nakliye TIR' ına arkadan çarptı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otobüste 3'ü ağır olmak üzere toplamda 13 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye tarafından otobüste sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Banaz Devlet Hastanesi ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan cam kırıkları ile araç parçaları başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İlk incelemelere göre otobüs sürücüsünün 90 kilometre hızla seyrettiği bilgisine ulaşılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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