Meteoroloji'den o iller için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli kar, buzlanma ve don....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 23 Ocak il il hava durumu raporu...

BUZLANMA VE SON

Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri ile Elazığ çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu