Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu başhemşire DEAŞ kampında çıktı
İstanbul’da bir hastanede başhemşire olarak çalışan genç kadının ailesi 2014 yılında tanıştığı Tugay Çapa ile evlendikten sonra kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Emniyetin araştırması sonucu genç kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı.
Genç kadının ailesi tarafından yapılan şikâyetin ardından İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Özlem E. hakkında yürütülen soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Kara Hudut kapısında yakalanan Özlem E. Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı: İstanbul Ümraniye Araştırma Hastanesi'nde Başhemşire olarak çalışan 42 yaşındaki Özlem E., hastanede tanıştığı Tugay Çapa ile tanışıp evlenmeye karar verdiler. İmam nikâhı ile evlenen çiftin evli kaldıkları süre içerisinde 3 çocukları dünyaya geldi. Tugay Çapa'nın telkinleri sonrası Suriye'ye giderek DEAŞ kamplarında yaşamaya karar veren çift ve çocukları Adana üzerinden kaçak yollarla Suriye'nin Tabka şehrine gitti.
BOMBARDIMANDA EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU KAYBETTİ
Sabah'ın haberine göre; yaklaşık 5 yıl boyunca Suriye'de örgütün kontrolünde bulunan bölgelerde yaşadıklarını anlatan Özlem E., örgütün kendilerine ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ayda 100 - 150 dolar verdiklerini ifade etti. DEAŞ bölgesinde iken önce eşini daha sonra da 7 yaşındaki çocuğunu uçak bombardımanda kaybettiğini anlattı.
ÖNCE DEAŞ SONRA PKK KAMPLARINDA KALDI
Dil bilmedikleri için örgütsel hiçbir faaliyete katılmadıklarını iddia eden genç kadın DAEŞ bölgelerine yapılan operasyonlardan dolayı sık sık yer değiştirmek zorunda kaldıklarını uzun süre Tabka şehrinde kaldıktan sonra PKK terör örgütü tarafından Hol kampına götürüldüklerini hatta göç sırasında terör örgütü mensupları tarafından bacağından vurulduğunu anlattı. Uzun süre kampta yaşadıktan sonra bir yolunu bularak örgütün elinden kaçtığını ve tekrar Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını ifade eden Özlem E. örgütsel faaliyette bulunmadığını iddia etti.
10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özlem E.'nin 5 yıl kaldığı örgüt içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmamasının akıl ve mantık kurallarına uymadığı, ifade sırasında bazı sorulara kaçamak cevaplar verdiği beyan edilerek 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında iddianame düzenlendi. 10 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Özlem E. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.
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