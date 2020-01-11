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İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
İZMİR'DE PEŞ PEŞE CİNAYETLERİN SANIĞI CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Son dakika haberi... Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan , cezaevinde intihar etti.

Alınan bilgiye göre, tutuklama kararının ardından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde bulunan Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen , dün tek başına kaldığı odada pencere demirine eşofman altının ipiyle kendisini asmış olarak bulundu.

Odaya giren infaz koruma memurlarınca müdahale edilerek ambulansla kampüsteki devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık ak��amı Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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