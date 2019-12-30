Son dakika: İzmir’de çifte cinayet! Katil zanlısı vurularak yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonrası yaralı olarak yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi aktardı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı. Cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

ZANLININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU



İzmir Torbalı'da 2 kişiyi öldüren 1 polisi de kafasından vurarak ağır yaralayan zanlının kimliği tespit edildi. Zanlı 1989 doğumlu Enver Y. olduğu öğrenildi. Zanlının daha önce de bir çok sabıkasının olduğu kısa süre önce "Yağma" suçundan hükümlü olduğu cezaevinden tahliye olduğu belirlendi.

OTELE GİRERKEN KAPÜŞONUYLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ



İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı olduğu belirlenen Enver Y.'nin, çifte cinayet sonrası gittiği, Yazıbaşı Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Enver Y.'nin, montunun kapüşonunu başına geçirerek, otele girdiği ve telaşlı olduğu görüldü.

KATİL ZANLISI İZMİR'E SEVK EDİLDİ



Enver Y.'nin, doğrudan resepsiyona yöneldiği ve bankoya parmaklarıyla vurarak, görevliyi çağırdığı anlar görüntülerde yer aldı. Enver Y.'nin, bir ara kapüşonunu çıkardığı; ancak güvenlik kamerasını fark edince tekrar başına geçirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Görüntülerden Enver Y.'nin, otele saat 00.55'te giriş yaptığı belirlendi. Enver Y.'nin otele girişinden yaklaşık 15 dakika sonra da polislerin geldiği öğrenildi.



DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR



Soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlı Enver Yıldız'ın önce İlçe Sağlık Müdürü Park'ın evine gittiği, para istediği, alamayınca çıkan arbedede Park'ı öldürdüğü öğrenildi. İstediği parayı alamayan Enver Yıldız'ın, ardından yolda yürürken Dr. Harun Gülcemal'le karşılaştığı belirtildi. Olaydan sonra ifadesine başvurulan Dr. Harun Gülcemal ise emniyette olayı anlattı. Üniversitede okuyan çocuğunu karşılamak üzere aracına binen Dr. Gülcemal, zanlının aracının yanına geldiğini, kendisinden para istediğini anlattı. Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" dediğini, bunun üzerine cinayet zanlısı Enver Yıldız'ın "O zaman eve gidip alalım" dediğini ve eve gittiklerini söyledi. Evde eşi ve yatalak olan annesinin bulunduğunu söyleyen Dr. Gülcemal, zanlıya eşinin para vermemek için direndiğini, zanlının ise tabancayı annesinin üzerine doğrultup, "Vururum bak" diye tehdit ettiğini, tetiğe bastığını ancak tabancanın ateşlemediğini de söyledi. Dr. Gülcemal, eşinin vurulduğu anları anlatırken, tabancanın ateş almaması üzerine Hatice Gülcemal'in zanlının elindeki silahı kurusıkı zannederek hamle yapmasının ardından zanlının bir kez daha tetiğe bastığını ve eşinin vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine silah zoruyla ATM'ye gittiklerini ve zanlıya çektiği parayı verdiğini anlatan Dr. Gülcemal, ifadesinin sonunda sinir krizi geçirdi.

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