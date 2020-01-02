İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı her şeyi itiraf etti
İzmir'in Torbalı ilçesinde yüzüne maske takan Enver Yıldız, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldürdü. Polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Yıldız sorgu sırasında, "Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi cezaevinde öldüreceğim" diyerek sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı, olay anında uyuşturucu hap etkisinde olduğunu iddia etti.
Çifte cinayet Pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından da saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek Mehmet Fuat Park'ı vurdu. Daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 TL alıp kaçtı.
700 METRE MESAFEDE İKİNCİ CİNAYET
Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek 1500 TL çektirip aldı. HaticeGülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.
POLİSİ BAŞINDAN VURDU
Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vurularak ele geçirildi.
'BENİ ÖLDÜRÜN'
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alınan Enver Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne süren katil zanlısı suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.
Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
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