3 aydır aranan Mustafa Özkaya isimli şahsın cesedi toprağa gömülü bulundu
Uşak'ta 3 aydır kayıp olarak aranan Mustafa Özkaya isimli şahsın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Uşak'ta 3 aydır aranan Mustafa Özkaya'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa Özkaya'nın cesedinin merkez Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarında toprağa gömülü olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, bölgede arama çalışması başlattı.
CESEDİ BULUNDU
Çatalyol mevkisinde ormanlık alanda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan kazıda Özkaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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