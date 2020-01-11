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3 aydır aranan Mustafa Özkaya isimli şahsın cesedi toprağa gömülü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
3 AYDIR ARANIYORDU! TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

'ta 3 aydır kayıp olarak aranan isimli şahsın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Kurumu'na gönderildi.

'ta 3 aydır aranan 'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa Özkaya'nın cesedinin merkez Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarında toprağa gömülü olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, bölgede arama çalışması başlattı.

CESEDİ BULUNDU

Çatalyol mevkisinde ormanlık alanda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan kazıda Özkaya'nın toprağa gömülü . Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Kurumu'na gönderildi.

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