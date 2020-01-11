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Para vermeyen turist taksiciye saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
PARA VERMEYEN TURİST TAKSİCİYE SALDIRDI

Kurtuluş’tan taksiye binerek 'nde inen Romanyalı kadın , 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş'tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın , Taksim'e geldiğince araçtan indi. Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

Para vermeyen turist taksiciye saldırdı PARA VERMEYEN TURİST TAKSİCİYE SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. Duruma sinirlenen taksici de kadına tekme attı. Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen taraflar arasında çıkan arbede bir süre daha devam etti. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından kadınlar meydandaki polis noktasına götürüldü.

PARAMI VERMEDİLER

Olay hakkında konuşan taksici, "15 lira paramı vermiyor. Taksi parasını vermiyor, 15 lira tuttu taksimetrede yazıyor. Polislerin sağ olsun yardım ettiler, paramı aldım. Kurtuluş'tan getiriyordum, taksi paramı vermediler, yabancı uyruklular Romanlıymış" dedi.

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