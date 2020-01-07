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İstanbul’da fırtınanın bilançosu belli oldu! Marmara Adası'nda minarenin külahı yıkıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
İSTANBUL’DA FIRTINANIN BİLANÇOSU BELLİ OLDU!

’da 2 gündür devam eden ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarına yağış düştü. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı. 'nda ise bir caminin minaresi devrildi.

'da 2 gündür devam eden ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.

İstanbul'da fırtına ve yağışın bilançosu ağır oldu! 108 çatı uçtu 128 ağaç devrildi... İSTANBUL'DA FIRTINA VE YAĞIŞIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU! 108 ÇATI UÇTU 128 AĞAÇ DEVRİLDİ...

Fırtına sırasında elektrik direği aracın üzerine devrildi FIRTINA SIRASINDA ELEKTRİK DİREĞİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

MARMARA ADASI'NDAN MİNARENİN KÜLAHI YIKILDI

'e bağlı 'nda etkili olan fırtına, bir minarenin külahının yıkılmasına neden oldu.

Bölgede iki gündür sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Yeni Mahalle Camisi'nin minaresinin külahı, fırtınaya dayanamayarak koptu ve yere düştü. Marmara Adalar Belediyesi ekipleri parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden adaya denizin altından elektrik sağlayan kabloların arızasını gidermek için çalışma yapılamıyor. Elektriğin jeneratör ve trafolarla sağlandığı Marmara Adası'na fırtına dolayısıyla ulaşım da sağlanamıyor.

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