İstanbul’da fırtınanın bilançosu belli oldu! Marmara Adası'nda minarenin külahı yıkıldı
İstanbul’da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarına yağış düştü. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı. Marmara Adası'nda ise bir caminin minaresi devrildi.
İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.
MARMARA ADASI'NDAN MİNARENİN KÜLAHI YIKILDI
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda etkili olan fırtına, bir minarenin külahının yıkılmasına neden oldu.
Bölgede iki gündür sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.
Yeni Mahalle Camisi'nin minaresinin külahı, fırtınaya dayanamayarak koptu ve yere düştü. Marmara Adalar Belediyesi ekipleri parçaları temizlemek için çalışma başlattı.
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden adaya denizin altından elektrik sağlayan kabloların arızasını gidermek için çalışma yapılamıyor. Elektriğin jeneratör ve trafolarla sağlandığı Marmara Adası'na fırtına dolayısıyla ulaşım da sağlanamıyor.
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